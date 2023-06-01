◇交流戦阪神0―4日本ハム（2026年5月26日甲子園）阪神・森下が伊藤から、チーム唯一のマルチ安打を放った。4回1死からの左前打に続き、9回先頭でも左前打。無死満塁という絶好機を築く起爆剤になった。ただ、結果は完封負けとあって「両サイドにコントロール良く投げられるというのと、ピンチを背負った時にギアを上げるというのは、さすがだと思いました」と脱帽の口ぶりだった。