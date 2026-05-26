「ヤリス」の納期は2026年晩夏から秋以降に？2026年2月20日、トヨタは「ヤリス」を一部改良し、3月2日に発売を開始しました。果たして現在の納期はどうなのでしょうか。最新情報をトヨタディーラーに問い合わせてみました。【画像ギャラリー】トヨタ「ヤリス」改良モデルを画像で見る（30枚以上）トヨタ「ヤリス」は、2020年2月にデビュー。従来の「ヴィッツ」（さらに遡ると「スターレット」）の系譜を継ぐモデルで、初