「ヤリス」の納期は2026年晩夏から秋以降に？

2026年2月20日、トヨタは「ヤリス」を一部改良し、3月2日に発売を開始しました。



果たして現在の納期はどうなのでしょうか。

最新情報をトヨタディーラーに問い合わせてみました。

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トヨタ「ヤリス」は、2020年2月にデビュー。従来の「ヴィッツ」（さらに遡ると「スターレット」）の系譜を継ぐモデルで、初代ヴィッツから数えると4代目になります。ヴィッツのグローバル車名を日本でも採用し、ヤリスへと変化しました。

コンパクトカーならではの「軽快なハンドリング」という強みを活かしつつ、ユーザーのイメージを覆すほどの「上質な乗り心地」と「最新の安全・安心技術」を備えたクルマを目指して開発されたモデルです。

コンパクトカー向けTNGAプラットフォーム「GA-B」を初採用したモデルであり、軽量かつ高剛性、さらには低重心なボディが特長です。

パワートレインは、ベーシックな1リッター、1.5リッターガソリンに加え、新開発の1.5リッター3気筒「ダイナミックフォースエンジン」を採用した新世代ハイブリッドシステムも用意。こちらはクラス世界トップレベルとなる、WLTCモード36.0km／Lの低燃費を実現しています。

これまでも複数回の改良が行われてきましたが、2026年2月の改良では、新たな装備品とボディカラーによる商品力の強化を中心となります。

まずハイブリッド車は「電動パーキングブレーキ」および「ブレーキホールド機能」が標準装備となり、信号待ちの際にブレーキペダルを踏んだままにする必要がなくなりました。

また、上級モデルである「Z」と「G」にはフロント席にアームレストが採用されており、より快適なドライブができるようになったほか、全グレードで「スマートエントリー＆スタートシステム（運転席・助手席・バックドア／アンサーバック機能付き）」が導入され、日常の使い勝手が向上しています。

さらに、今回の一部改良のタイミングで車内のデジタル環境がアップデートされており、Zグレードに10.5インチの大型ディスプレイ、Gグレードには8インチの「ディスプレイオーディオPlus」を標準搭載しています。

そのほか、実用面でもさまざまなアップデートが行われています。

なかでも4WD車は寒冷地仕様を標準装備（2WDはメーカーオプション）した点は注目すべき点でしょう。

そのほか、ボディカラーには、「プリウス」にも設定されている新色の「マスタード」をZグレードに追加したほか、ドアミラーとシャークフィンアンテナは、全車でブラック加飾に統一されました。

シート横の回転レバーを操作してシートを回転または傾けることで、両脚をそろえたままスムーズに乗り降りできる「ターンチルトシート（メーカーオプション）」の設定グレードが変更されています。

グレード展開は5種類となり、最上位モデル「Z」とその特別仕様車Z「URBANO（ウルバーノ）」、バランスの取れたミドルグレード「G」、基本装備を備えたシンプルな「X」に加え、サブスクリプションサービス専用のハイブリッド車「U」がラインナップされています。

パワートレインには変更がなく、ベーシックな1リッターおよび1.5リッターのガソリンモデル、1.5リッターのハイブリッドモデルが設定されています。

駆動方式はFF（2WD）、1.5リッターガソリンモデルとハイブリッドモデルには4WDが設定されています。

ボディサイズは、全長3950mm×全幅1695mm×全高1495-1510mm、ホイールベース2550mmです。

一部改良したヤリスの車両本体価格は169万7300円から288万4200円です（いずれも消費税込み）。グレードにもよりますが、一部改良前と比較して10万円ほどの値上げとなります。

ユーザーの使い勝手を意識した一部改良型ヤリス、ユーザーの反響について、4月下旬に首都圏のトヨタディーラーに問い合わせてみました。

「（主力コンパクトカーの）『アクア』が受注停止中ということもあって、ヤリスは注文できるのかを気にされていらっしゃるお客様が多いです。

『早く納車されるグレード（仕様）が知りたい』というお客様がヤリスを問わず増えました。

ガソリンエンジン仕様で今年の10月頃、ハイブリッド車で今年の8月頃を見込んでおります。ただ、現時点（4月下旬）での情報なので、今後変わる可能性があります」

今回、関西圏のトヨタディーラーにも問い合わせてみました。

「ハイブリッドモデルをご希望のお客様が多いなか、納期を優先される方もいらっしゃいます。

ヤリスの納期についてですが、ガソリンエンジン仕様で今年の10月頃、ハイブリッドモデルで今年の8月頃を見込んでおります。

そういった点では、現時点ではハイブリッドモデルの方が早くご納車が可能ですので、お早めにご検討ください」

一部改良後のヤリス、現時点（4月下旬）では受注停止にはなっていない模様です。

ただし、今後は状況が変わる可能性も考えられるので、まずは最新の納期を確認後、商談を始めることをおすすめします。