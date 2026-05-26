赤沢経済産業大臣は、経産省や外務省の幹部がロシアに出張中であることを明らかにしました。出張しているのは、経産省の荒井通商政策局長と外務省の石川欧州局審議官で、25日にモスクワに到着していて、滞在中にロシア政府関係者と面会する予定だということです。赤沢大臣は、政府職員のロシア派遣は年に複数回行っており、「今回の訪問は、ロシアに進出している日本企業の資産を守る観点からのもの」で「ロシア側と意思疎通を図る