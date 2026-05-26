「セブンイレブン」は、6月3日（水）から6月6日（土）の4日間、16時00分〜20時00分までの夕方限定で、対象の揚げ物とフランク各種が半額になる「揚げ物スーパーセール」を、全国の店舗で開催する。【写真】何個食べちゃう？「揚げ物スーパーセール」対象商品一覧■人気商品がお得今回「揚げ物スーパーセール」の対象になるのは、レジ横に展開されている揚げ物とフランク各種。例えば、サクッと軽い衣をジューシーな肉にま