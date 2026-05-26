セブンイレブン“揚げ物半額セール”開催！ 6．3から夕方限定で
「セブンイレブン」は、6月3日（水）から6月6日（土）の4日間、16時00分〜20時00分までの夕方限定で、対象の揚げ物とフランク各種が半額になる「揚げ物スーパーセール」を、全国の店舗で開催する。
【写真】何個食べちゃう？ 「揚げ物スーパーセール」対象商品一覧
■人気商品がお得
今回「揚げ物スーパーセール」の対象になるのは、レジ横に展開されている揚げ物とフランク各種。
例えば、サクッと軽い衣をジューシーな肉にまとわせた「ななチキ」は、通常価格250．56円のところ半額の125．28円でお得に味わえる（価格は税込）。
また、「若鶏のからあげ」、「サクなげ」、「スギヨの加賀揚げ」の5個入りや、「じゅわっと香り立つ若鶏のからあげ」、「黒胡椒からあげ」の3個入りなども対象。
一方で「お店で揚げたカレーパン」や「ドーナツ」といった「セブンカフェ ベーカリー」各種は対象外となるため注意が必要だ。
■対象商品一覧
・「ななチキ」
・「ザクチキ（魅惑のうま辛）」
・「揚げ鶏」
・「アメリカンドッグ」
・「BIGポークフランク」
・「若鶏のからあげ」（5個入）
・「サクなげ各種」（5個入）
・「スギヨの加賀揚げ」（5個入）
・「じゅわっと香り立つ若鶏のからあげ」（3個入）
・「黒胡椒からあげ」（3個入）
・「宇都宮餃子会監修揚げ餃子」（4個入）
・「揚げたこ焼き（3個入／6個入）
【写真】何個食べちゃう？ 「揚げ物スーパーセール」対象商品一覧
■人気商品がお得
今回「揚げ物スーパーセール」の対象になるのは、レジ横に展開されている揚げ物とフランク各種。
例えば、サクッと軽い衣をジューシーな肉にまとわせた「ななチキ」は、通常価格250．56円のところ半額の125．28円でお得に味わえる（価格は税込）。
一方で「お店で揚げたカレーパン」や「ドーナツ」といった「セブンカフェ ベーカリー」各種は対象外となるため注意が必要だ。
■対象商品一覧
・「ななチキ」
・「ザクチキ（魅惑のうま辛）」
・「揚げ鶏」
・「アメリカンドッグ」
・「BIGポークフランク」
・「若鶏のからあげ」（5個入）
・「サクなげ各種」（5個入）
・「スギヨの加賀揚げ」（5個入）
・「じゅわっと香り立つ若鶏のからあげ」（3個入）
・「黒胡椒からあげ」（3個入）
・「宇都宮餃子会監修揚げ餃子」（4個入）
・「揚げたこ焼き（3個入／6個入）