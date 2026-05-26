寝そべる「珍珍」と子どもたち。（３月１５日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都5月26日】中国四川省のパンダ保護研究センター臥竜神樹坪基地で、米国から返還されたパンダ「珍珍（ジェンジェン）」が岩の上で子どもたちと一緒に昼寝をする姿が撮影された。