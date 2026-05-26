エイチ・アイ・エス（HIS）は、「スーパーサマーセール」で、「海外タイムセール」を5月22日正午から6月1日正午まで開催する。東京発着の飛行機利用ツアーでは、ソウル3日間（エアソウル利用）が27,800円から、ホーチミン4日間（ベトジェットエア利用）が49,800円から、シンガポール4日間（スクート利用）が54,800円から、台北4日間（スターラックス航空利用）が59,800円から、ケアンズ5日間（ジェットスター航空利用）が109,800円