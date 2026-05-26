お笑いコンビ「ダイアン」津田篤宏（49）が26日、自身のYouTubeチャンネルを更新。大人気女優との共演を果たした。津田は動画で女優・戸田恵梨香と共演。「うわ〜エグい！」と喜びながらも「何でですか？」と出演オファーを快諾した戸田に戸惑うと、戸田は「津田さんにただ会いたかった」と告白し、津田は「嘘やろ！うれしい！」と大はしゃぎ。続けて戸田は「皆さんおっしゃると思うんですけど、名探偵から入って。あれに本当