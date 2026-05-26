お笑いコンビ「ダイアン」津田篤宏（49）が26日、自身のYouTubeチャンネルを更新。大人気女優との共演を果たした。

津田は動画で女優・戸田恵梨香と共演。「うわ〜エグい！」と喜びながらも「何でですか？」と出演オファーを快諾した戸田に戸惑うと、戸田は「津田さんにただ会いたかった」と告白し、津田は「嘘やろ！うれしい！」と大はしゃぎ。続けて戸田は「皆さんおっしゃると思うんですけど、名探偵から入って。あれに本当に魅了されて」と、TBS「水曜日のダウンタウン」（水曜後10・00）の人気企画「名探偵津田」で津田のファンになったと明かした。

津田と戸田はTBS日曜劇場「リブート」で共演歴がある。津田は裏組織の幹部・安藤役で出演したが、第1話の終盤で粛正された様子が描かれ、SNSなどで「秒で退場」と話題になっていた。

2人は撮影を振り返り、津田は「あれだけ短いセリフやったのに、まだちょっと編集されてましたもん。もうちょっとセリフ言うてたんですけど、それも切られてました。あんなに（セリフが）短いのにまだ切るんやと思ってびっくりしたんです」と残念がると、戸田は「わはは」と大笑いしていた。