ファッションブランド「EMODA（エモダ）」が、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」、「マイメロディ」とコラボレーションした新作アイテムを、5月27日（水）から全国の店舗および公式通販サイトで発売する。EMODAから「ハローキティ」「マイメロディ」とのコラボレーションアイテムが登場今回は"日焼けした"デザインを取り入れた、Tシャツ・スキッパートップス・バッグの全3型がラインアップする。オリジナル制服を