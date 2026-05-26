“番組降板宣言”にまで発展した、タレントのあのと鈴木紗理奈の“嫌いな芸能人”騒動。「5月18日、『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）内で『ベッキーの次に嫌いな芸能人』として、あのさんが鈴木さんの名前をあげました。鈴木さんが20日、Instagramのストーリーズで反論し《普通にいじめやん》と訴えたんですが、あのさんは21日、自身のXで《先に嫌なことされてるとは考えないんだな》（現在は削除済み）と投稿し、泥仕合の様相