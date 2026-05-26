休場明け２６日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比６．５８ポイント（０．０３％）安の２５５９９．４５ポイントと反落する一方、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は２６．０２ポイント（０．３０％）高の８５７６．８９ポイントと続伸した。売買代金は３５９４億７５７０万香港ドル（約７兆３００９億円）に拡大している（２２日は２８１２億９８２０万香港ドル）。投