休場明け２６日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比６．５８ポイント（０．０３％）安の２５５９９．４５ポイントと反落する一方、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は２６．０２ポイント（０．３０％）高の８５７６．８９ポイントと続伸した。売買代金は３５９４億７５７０万香港ドル（約７兆３００９億円）に拡大している（２２日は２８１２億９８２０万香港ドル）。

投資家の慎重スタンスがやや強まる流れ。本土マネーの流入が細ると警戒されたほか、米イランの和平協議も気がかり材料となった。中国証券監督管理委員会（証監会）は２２日、域外機関が中国本土で違法に証券、先物、ファンド取引サービスを提供することを禁じるほか、域外機関による違法なクロスボーダー営業活動を全面的に取り締まると表明している。また、米イラン和平交渉を巡っては、ルビオ米国務長官が現地時間２５日、イランとの合意について、早ければ今日にも何らかの発表があると示唆した。

もっとも、米イラン和平交渉が進ちょくしていることは事実。ホルムズ海峡の運航再開が近いとの見方で、原油相場は急低下している。ハンセン指数も高く推移する場面がみられた。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、豚肉生産で世界トップの万洲国際（２８８／ＨＫ）が５．１％安、車載バッテリー世界最大手の寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ：３７５０／ＨＫ）が４．１％安、医薬品メーカーの石薬集団（１０９３／ＨＫ）が３．３％安と下げが目立った。

セクター別では、香港の不動産が安い。信和置業（８３／ＨＫ）が３．２％、長江実業集団（１１１３／ＨＫ）が２．９％、恒基兆業地産（１２／ＨＫ）と新鴻基地産発展（１６／ＨＫ）がそろって２．５％ずつ下落した。

石油セクターもさえない。中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が１．９％安、百勤油田服務（２１７８／ＨＫ）が１．７％安、中海油田服務（２８８３／ＨＫ）が１．５％安、中油燃気集団（６０３／ＨＫ）が１．３％安で引けた。

半面、半導体セクターは物色される。ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が１０．８％高、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が１０．５％高、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が６．０％高、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が５．７％高で取引を終えた。華虹やＳＭＩＣの寄与で、ハンセン科技（テック）指数は１．６％上昇している。中国半導体産業の高度化に対する期待感が追い風。華為技術（ファーウェイ）の半導体部門トップ、何庭波氏は２５日、電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）が主催するシンポジウム「ＩＳＣＡＳ ２０２６」で基調講演を行い、半導体産業の発展を導く新たな原則「韜（τ）定律」（タウ・スケーリング）を発表した。中国が世界の半導体分野で、産業発展を導く新原則を提唱するのは今回が初めてという。

本土マーケットは３日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．１７％安の４１４５．３８ポイントで取引を終了した。半導体が安い。宇宙・軍需産業、不動産、医薬、消費、自動車なども売られた。半面、非鉄・産金は高い。金融、公益、エネルギーの一角も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）