BTSが、米国3大音楽授賞式の1つ「アメリカン・ミュージック・アワード（American Music Awards＝AMA）」で、大賞に値する「Artist of the Year（アーティストオブザイヤー）」を受賞した。5年ぶり、2度目の快挙となった。25日に米ラスベガスで開かれた「AMA」授賞式で、ブルーノ・マーズ、テイラー・スウィフト、レディー・ガガ、バッド・バニーら世界的なポップ・アーティストとの競争を制した。21年に韓国歌手として初めて同部門