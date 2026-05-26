奈良県橿原市にある県立畝傍高校は、県内でも有数の進学校だが自由な校風でも知られる。現在の高市早苗首相の出身校としても有名。神武天皇ゆかりの橿原の宮の近くであり、歴史と伝統を重んじる気風も強い。今回は阪和興業相談役の古川弘成氏、南都銀行会長の橋本隆史氏、近鉄グループホールディングス会長の都司尚氏、長谷工コーポレーション社長の熊野聡氏、奥村組社長の奥村太加典氏が畝傍高校の精