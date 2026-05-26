【AD-04 アルカナ ダークブルー】 【AD-05 アルカナ シルバー】 【AD-06 アルカナ メタリックパープル】 【AD-07 アルカナ メタリックブルー】 【AD-08 アルカナ ピンクゴールド】 5月30日 発売予定 価格 ダークブルー：330円 シルバー、メタリックパープ