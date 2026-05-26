【AD-04 アルカナ ダークブルー】 【AD-05 アルカナ シルバー】 【AD-06 アルカナ メタリックパープル】 【AD-07 アルカナ メタリックブルー】 【AD-08 アルカナ ピンクゴールド】 5月30日 発売予定 価格 ダークブルー：330円 シルバー、メタリックパープル、メタリックブルー、ピンクゴールド：各440円

ガイアノーツは、塗料「AD-04 アルカナ ダークブルー」「AD-05 アルカナ シルバー」「AD-06 アルカナ メタリックパープル」「AD-07 アルカナ メタリックブルー」「AD-08 アルカナ ピンクゴールド」をそれぞれ5月30日に発売する。価格は330円から440円。

本製品は、コトブキヤの美少女プラモデル「アルカナディア」の塗装に最適な塗料で、「ReACT」カラーや、成型色では難しい、イラストやデコマスのメタリック感をコトブキヤの協力のもと再現した商品となっている。

今回同社公式Xアカウントにて本製品を発表しており、コトブキヤオンラインショップなどの各通販サイトにて予約受付を実施している。

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