【「仮面ライダー プレシャスメタルフィギュアコレクション」第1弾】 予約期間：5月26日～7月24日 価格： 「『ショッカー戦闘員（骨）』シルバー925ミニフィギュア」：22,000円 「『仮面ライダー旧1号』18金ミニフィギュア」：275,000円（100体限定） 「『仮面ライダー旧2号』18金ミニフィギュア」275,000円（100体限定）