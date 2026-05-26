中道改革連合の元衆院議員の小沢一郎氏が2026年5月25日にXを更新し、国旗損壊罪の骨子案について自民党が議論をしたことについて批判した。「ナフサが不足し皆が困っているのに...」自民党が創設を目指している「国旗損壊罪」。22日、自民党のプロジェクトチームは会合で法案骨子案について処罰対象などの議論を行った。対象となる国旗は「社会通念上、国旗の用に供している」もので、「お子様ランチの旗」やアニメや漫画、AIなど