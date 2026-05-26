エミレーツ航空は、エミレーツ・スカイワーズで「シーズン・オブ・リワーズ」キャンペーンを、5月21日から8月31日まで実施する。Cash+Milesでは、エミレーツ航空とフライドバイの全路線・全クラスのフライト予約や超過手荷物、ラウンジアクセス、座席指定の追加購入を、通常2,000マイルで15米ドルの割引のところ、30米ドルに拡大する。また、エミレーツ航空とフライドバイの全便で、ティアマイルを20％追加付与する。パートナー航