クリエイター・モデルのkemioと祖母・かずこさんが、雑誌で初共演を果たした。2人は、PLAZAが創業60周年を記念して創刊するライフモチベートメディア『ププレス』の創刊号で表紙と巻頭を飾る。【誌面カット】おしゃれ！シャツにネクタイをしかっちりスタイルの工藤大輝『ププレス』は、PLAZAが展開する創業60周年アニバーサリーキャンペーン「好きって、あなただ。」の一環として誕生した新メディア。“好き”をテーマに、タレ