高性能のPHEVシステム搭載BYDは今年後半、欧州向けラインナップに7人乗りプラグインハイブリッドSUV『Ti7』を追加する。人気の高いランドローバー・ディフェンダーへの対抗馬となるだろう。【画像】力強い外観のSUYモデル、欧州へ続々投入【BYD Ti7をデンツァB5を詳しく見る】全10枚Ti7は、サイズ的にはディフェンダーの110と130の中間に位置し、BYDが新たに開発した高性能の「DM-p」パワートレインを採用する。BYD Ti7