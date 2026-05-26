「子供生まれるまで仕事ある日は夫に毎日弁当作っていました」【写真】これぞ、怨念がこもった弁当！？1歳の双子を育てている真衣さんが、夫にお弁当を作るのをやめたきっかけは、ある“ひと言”でした。SNSで話題になった投稿の経緯を取材しました。「弁当“ぐらい”自分で作るよ」と言われ、真衣さんは「弁当ぐらいって思ってたんだー」と考えたそうです。はじめは「せめて自分の食べるもの“ぐらい”自分で用意します、の意味か