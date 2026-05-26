ツインズ戦で日本人野手2人が同時スタメン【MLB】Wソックス ー ツインズ（日本時間26日・シカゴ）ホワイトソックスは25日（日本時間26日）、本拠地でのツインズ戦に3-1で勝利した。この日は初回に村上宗隆内野手がリーグトップに躍り出る18号ソロを放つと、メジャー初昇格でスタメン出場した西田陸浮外野手は初安打とレーザービームの好守を披露。投げては元DeNAのアンソニー・ケイ投手が6回1失点と好投するなど、日本に縁のある