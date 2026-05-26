この記事をまとめると ■高速道路での故障や停止は二次事故の危険性を秘めている ■まずは安全地帯へ移動し後続車へ異常を知らせる ■車外へ避難したあとは「#9910」へ通報するのが重要だ 事故を誘引しないために真っ先にすべきこと 高速道路では、原則として停車、駐車をしてはならないことになっている（道路交通法75条の８）。ただし、「故障その他やむを得ない理由で、停・駐車するため十分な幅員のある路肩や路側帯に停・駐