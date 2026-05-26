札幌市は夏の暑さ対策として、2026年もクーリングシェルターを開設すると発表しました。商業施設やスーパーなど市内227か所が対象です。クーリングシェルターは、市民などが夏の暑さを避けるために無料で利用ができる冷房設備などがある施設です。2025年は7月から市内各所で開設されましたが、市によると2026年も危険な暑さが予想されるため、1か月前倒しの6月1日から221か所で開設し、7月に