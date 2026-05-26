Ｔシャツやアロハシャツを着て働く職員ら＝１９日、茅ケ崎市役所茅ケ崎市は職員の働きやすい環境をつくろうと、自由な服装の基準を定める「ちがさきカジュアルガイドライン」を策定した。市はこれまでも「アロハビズ」としてアロハシャツの着用を推奨してきたが、Ｔシャツやスエット、チノパンなどもＴＰＯ（時、場所、状況）に応じて認める。全国的に珍しい取り組みで、４月に導入してから２カ月がたち庁舎内にはＴシャツ姿の