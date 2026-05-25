お笑いコンビ「千原兄弟」千原ジュニア（52）が25日放送のBSフジ「小峠英二の試乗最高！」（月曜後10・00）にゲスト出演。以前、東京・恵比寿に住んでいた時の“奇跡的な遭遇”を語った。ジュニアが「恵比寿住んでるときに、夜中3時くらいに恵比寿の三叉路を家に向かって歩いていたら、右から小峠英二、左からバナナマン・日村君、3人でバッタリ会うたことある。恵比寿の三叉路に妖怪3匹」と笑った。お笑いコンビ「バイきん