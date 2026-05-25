「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）5月23日（土）放送は、「気づいちゃったオーディション」。青色1号（榎本淳、カミムラ、仮屋そうめん）、ポテトカレッジ（きよ、コモダドラゴン）、グラビアアイドルのツジ・ルイスらが様々なジャンルの気づいちゃったことを発表。【動画】過激化する地下グラドルのイベントに警察が介入！？「お客さんに隠れて見せている」“憧れてる芸人”欄に「東京03」を書く人は…！？人気企画「気づい