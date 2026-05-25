アイザイア・トーマス（元ボストン・セルティックスほか）が、現役引退後のキャリアに向けて新たな一歩を踏み出した。現地メディア『The Boston Globe』は5月15日（現地時間14日）、トーマスがセルティックスのスカウトとして活動を開始したことを報じた。 トーマス本人も、自身がホストを務めるポッドキャスト『Point Game Podcast with Isaiah Thomas』を通して「しばらく前から進んでいた話だった」