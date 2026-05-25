この記事をまとめると ■女性トラックドライバーには「カッコいい」というイメージがあるが現実は甘くない ■安全靴やトイレや着替えなどの現場ならではの悩みが多数ある ■女性トラックドライバーのリアルな「あるある」を集めた 女性トラックドライバーならではの苦労が多い トラック女子というと「運転がかっこいい」「力仕事もこなす」みたいなイメージを持たれがち。でも実際に働いてみると、現場にはもっと細かくて、地味