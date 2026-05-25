2026年度のセ・パ交流戦が26日からスタート。前日25日には、選手たちも登壇しての開幕記者会見が行われ、パ・リーグの選手たちから“注目選手”としてヤクルト・内山壮真選手の名が多くあがりました。大卒2年目右腕のオリックス・寺西成騎投手は“対戦したい選手”として内山選手をピックアップ。2人は星稜高時代の同級生で、バッテリーを組んだこともあり、「僕より先に高卒でプロ入って、すごい活躍してるのを見てきた。やっと同