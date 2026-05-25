¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤«¤éÃí¤¬¤ì¤ëÇ®»ëÀþ¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Æâ»³ÁÔ¿¿¤Ë¡ÖÀäÂÐÍÞ¤¨¤¿¤¤¡×¡¢¡ÖÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼¡Ú¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¡Û
2026Ç¯ÅÙ¤Î¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¤¬26Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£Á°Æü25Æü¤Ë¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤âÅÐÃÅ¤·¤Æ¤Î³«Ëëµ¼Ô²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¡ÈÃíÌÜÁª¼ê¡É¤È¤·¤Æ¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Æâ»³ÁÔ¿¿Áª¼ê¤ÎÌ¾¤¬Â¿¤¯¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÂ´2Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦»ûÀ¾À®µ³Åê¼ê¤Ï¡ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¤Áª¼ê¡É¤È¤·¤ÆÆâ»³Áª¼ê¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£2¿Í¤ÏÀ±ÎÇ¹â»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖËÍ¤è¤êÀè¤Ë¹âÂ´¤Ç¥×¥íÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤³èÌö¤·¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£¤ä¤Ã¤ÈÆ±¤¸ÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢ÀäÂÐÍÞ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÀ¾Éð¤Î2Ç¯ÌÜÌî¼ê¡¦ÅÏÉôÀ»ÌïÁª¼ê¤â¡È°Õ¼±¤¹¤ëÆ±À¤Âå¤ÎÁª¼ê¡É¤È¤·¤ÆÆâ»³Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¹â¹»2Ç¯À¸¤Î»þ¤Î¿ÀµÜÂç²ñ¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤¹¤´¤¯ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤âÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¤«¤é¤¤¤¤Áª¼ê¤À¤Ê¤È¤¹¤´¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ±µéÀ¸¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ö¶á¤Ç¸«¤ÆÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¤Î¤Ï6Áª¼ê¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëÁª¼ê¤ÎÌ¾¤ò¤¢¤²¤ëÃæ¡¢Æâ»³Áª¼ê¤ÏÍ£°ì2Áª¼ê¤«¤éÌ¾Á°¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£