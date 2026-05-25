【女子旅プレス＝2026/05/25】千葉県千葉市で、「幕張ビーチ花火フェスタ2026（第48回千葉市民花火大会）」が、2026年8月1日（土）に開催される。千葉開府900年を記念し、大会史上初となる約2万4,000発が夜空と海を彩り、迫力の海上花火や創作花火が音楽とシンクロする。【写真】「幕張ビーチ花火フェスタ2026」会場レイアウト◆約24,000発が夜空を彩る「幕張ビーチ花火フェスタ」同大会は、千葉市のウォーターフロントである幕張