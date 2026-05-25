千葉で「幕張ビーチ花火フェスタ2026」約24,000発打ち上げで真夏の夜空染める
【女子旅プレス＝2026/05/25】千葉県千葉市で、「幕張ビーチ花火フェスタ2026（第48回千葉市民花火大会）」が、2026年8月1日（土）に開催される。千葉開府900年を記念し、大会史上初となる約2万4,000発が夜空と海を彩り、迫力の海上花火や創作花火が音楽とシンクロする。
【写真】「幕張ビーチ花火フェスタ2026」会場レイアウト
同大会は、千葉市のウォーターフロントである幕張海浜公園を舞台に開催される、首都圏屈指の大型花火ショー。前回開催時には約84,000人の動員を記録しており、例年多くの観客を魅了し続けている。今年は千葉開府900年を記念し、「未来を切り拓く花火〜Love & Peace〜」をテーマに、大会史上初となる国内最大級の約24,000発を打ち上げ。迫力の海上花火や、伝統的な尺玉と最新の創作花火が音楽とシンクロする「ミュージックスターマイン」などに加え、グランドフィナーレでは約1万発が一斉に打ち上がり、黄金色の錦冠菊が夜空と水面を埋め尽くす。
会場周辺は交通規制が敷かれ、有料観覧席購入者・無料招待席当選者のみ観賞可能となる。座席は、最前線で楽しめるプライムグループ席から、ZOZOマリンスタジアムの席、近隣温浴施設の入浴付き特別席まで、多彩な選択肢を用意。駐車場はないため、来場の際は公共交通機関の利用が推奨される。（女子旅プレス／modelpress編集部）
日程：2026年8月1日（土）19:30〜20:30
※荒天または強風の場合は中止（当日9:00に決定予定）
会場：千葉県千葉市美浜区美浜1 幕張海浜公園ほか
交通：JR京葉線海浜幕張駅から徒歩15分〜20分
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【写真】「幕張ビーチ花火フェスタ2026」会場レイアウト
◆約24,000発が夜空を彩る「幕張ビーチ花火フェスタ」
同大会は、千葉市のウォーターフロントである幕張海浜公園を舞台に開催される、首都圏屈指の大型花火ショー。前回開催時には約84,000人の動員を記録しており、例年多くの観客を魅了し続けている。今年は千葉開府900年を記念し、「未来を切り拓く花火〜Love & Peace〜」をテーマに、大会史上初となる国内最大級の約24,000発を打ち上げ。迫力の海上花火や、伝統的な尺玉と最新の創作花火が音楽とシンクロする「ミュージックスターマイン」などに加え、グランドフィナーレでは約1万発が一斉に打ち上がり、黄金色の錦冠菊が夜空と水面を埋め尽くす。
会場周辺は交通規制が敷かれ、有料観覧席購入者・無料招待席当選者のみ観賞可能となる。座席は、最前線で楽しめるプライムグループ席から、ZOZOマリンスタジアムの席、近隣温浴施設の入浴付き特別席まで、多彩な選択肢を用意。駐車場はないため、来場の際は公共交通機関の利用が推奨される。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■千葉開府900年記念幕張ビーチ花火フェスタ2026（第48回千葉市民花火大会）
日程：2026年8月1日（土）19:30〜20:30
※荒天または強風の場合は中止（当日9:00に決定予定）
会場：千葉県千葉市美浜区美浜1 幕張海浜公園ほか
交通：JR京葉線海浜幕張駅から徒歩15分〜20分
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