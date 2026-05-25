きょう25日に放送されたABCテレビ『おはよう朝日です』（月〜金前5：00※関西ローカル）で、メインMCの古川昌希アナウンサーに関するサプライズ発表が行われた。【写真】『おは朝』サプライズ発表に驚き…ピッチングフォームを披露した古川昌希アナ大石紗椰アナから、古川アナらしき人物のシルエットとともに、6月24日に甲子園で行われる阪神vsヤクルト戦でファーストピッチセレモニーに登板する人物がいることが発表され