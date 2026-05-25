『おはよう朝日です』サプライズ発表に古川昌希アナ驚き「岩本さんでも…」
きょう25日に放送されたABCテレビ『おはよう朝日です』（月〜金 前5：00 ※関西ローカル）で、メインMCの古川昌希アナウンサーに関するサプライズ発表が行われた。
【写真】『おは朝』サプライズ発表に驚き…ピッチングフォームを披露した古川昌希アナ
大石紗椰アナから、古川アナらしき人物のシルエットとともに、6月24日に甲子園で行われる阪神vsヤクルト戦でファーストピッチセレモニーに登板する人物がいることが発表された。このサプライズ発表に、古川アナも知らなかったようで「え？」と戸惑った。
そして、改めて自分だと明かされると、古川アナは「うわー！」と目を見開き、口を抑えて驚がく。気持ちを聞かれ「いや、僕…ABCの入社面接の時に『キャッチボールできませんけどいいですか？』って。ちゃんとそれで『いいです』って言ったじゃないですか！」と慌てていた。
そんな古川アナに、メジャーでも活躍した元プロ野球選手・福留孝介が「十分間に合います。まずランニングから始めましょ」とアドバイスしていた。
同日、番組公式インスタグラムが更新され、「けさの放送でサプライズ発表されましたが、
6月24日(水)に甲子園でおこなわれる阪神vsヤクルト戦で古川アナがファーストピッチセレモニーに挑戦します」と伝えた。
古川アナが意気込みを語る動画も公開された。古川アナは「どうしましょ…アナウンサー人生16年目、最大のピンチかも」と吐露。「たしか岩本（計介）さん挑戦してたでしょ？岩本さんでも、めちゃめちゃ大変そうでしたもんね」と弱音をこぼしつつ、番組マスコットの朝おき太くん相手に「頑張るね」と意気込んでいた。
【写真】『おは朝』サプライズ発表に驚き…ピッチングフォームを披露した古川昌希アナ
大石紗椰アナから、古川アナらしき人物のシルエットとともに、6月24日に甲子園で行われる阪神vsヤクルト戦でファーストピッチセレモニーに登板する人物がいることが発表された。このサプライズ発表に、古川アナも知らなかったようで「え？」と戸惑った。
そんな古川アナに、メジャーでも活躍した元プロ野球選手・福留孝介が「十分間に合います。まずランニングから始めましょ」とアドバイスしていた。
同日、番組公式インスタグラムが更新され、「けさの放送でサプライズ発表されましたが、
6月24日(水)に甲子園でおこなわれる阪神vsヤクルト戦で古川アナがファーストピッチセレモニーに挑戦します」と伝えた。
古川アナが意気込みを語る動画も公開された。古川アナは「どうしましょ…アナウンサー人生16年目、最大のピンチかも」と吐露。「たしか岩本（計介）さん挑戦してたでしょ？岩本さんでも、めちゃめちゃ大変そうでしたもんね」と弱音をこぼしつつ、番組マスコットの朝おき太くん相手に「頑張るね」と意気込んでいた。