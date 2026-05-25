株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が25日、自身のXを更新し、保有株を紹介した。【写真】想像以上にボロボロ（笑）桐谷さんが優待で買ったスマホケース定期的に保有株や優待について紹介している桐谷さんだが、今回は「映画を1本見て、次の映画まで時間があるので自転車で、ケーズデンキ川口青木店へ」とし、「ケーズホールディングスは今2037円。配当が2.36%あり1000円券が年2回、1年