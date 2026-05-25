Uber Japanは6月3日〜7月1日、Uberアプリを通じてユニークな現地体験を提供するグローバルキャンペーン「Go Anywhere」の一環として、日本発祥のモータースポーツを助手席で体験できる特別ツアー「Uber Drift(ウーバー・ドリフト)」を、期間限定で提供する。Uber Drift(ウーバー・ドリフト)同キャンペーンの展開はアジア太平洋地域(APAC)で初となる。国内外で高い人気を誇る日本のドリフト文化やJDM(日本国内市場向け車両)への憧れ