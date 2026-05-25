【モデルプレス＝2026/05/25】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが5月24日、自身のInstagramを更新。手作りのお雑煮を披露した。【写真】LA在住の75歳有名女優「色合いが綺麗」夫に作った鶏肉・レタス・流し卵のお雑煮◆桃井かおり、サッカー観戦中の夫へ作ったお雑煮を公開桃井は「サッカー観戦中の旦那様に出前」とつづり、自宅での料理の写真を投稿。「鶏肉、レタス、春菊、流し卵のお雑煮」と説明を添え、