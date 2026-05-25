4年ぶりに日本代表に招集されたDF吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー／アメリカ）が、代表復帰を果たした経緯を明かした。日本代表はアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国共同で開催されるFIFAワールドカップ2026に向けた壮行試合として、31日にキリンチャレンジカップ2026でアイスランド代表と対戦する。同試合にはW杯に臨む26名が参加予定だったが、MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスが27日にラージョ・バジェカー