「お客さんとして来ていない」…4年ぶり日本代表復帰の吉田麻也「持っているものを一つでも多く伝えたい」

「お客さんとして来ていない」…4年ぶり日本代表復帰の吉田麻也「持っているものを一つでも多く伝えたい」