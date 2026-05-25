ニュース番組『ABEMA Morning』は、ホワイトソックス・村上宗隆選手のここまでの活躍を振り返った。【映像】村上選手の活躍とプレーする姿（複数カット）まず注目したのは、そのホームラン数だ。村上選手は5月24日現在17本で、メジャー全体で2位タイ、アメリカン・リーグでは1位タイと、1年目から主砲として強烈な存在感を放っている。村上選手の活躍はグラウンドの外でも見られる。日本語が印字されたユニフォームやキャッ