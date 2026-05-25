5月25日（現地時間24日）、『NBAプレーオフ2026』ウェスタン・カンファレンス・ファイナルのサンアントニオ・スパーズvsオクラホマシティ・サンダーのGAME4がフロストバンクセンター（テキサス州サンアントニオ）行われ、103－82でホームのスパーズが勝利した。 スパーズは、ビクター・ウェンバンヤマ、ステフォン・キャッスル、ディアロン・フォックス、デビン・