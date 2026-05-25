ジャパンインベストメントアドバイザーは堅調。双日と２２日の取引終了後、資本・業務提携を締結したと発表した。ＪＩＡは手取り概算で３４億３８４万円を調達し、子会社のＪＰリースプロダクツ＆サービシイズ（ＪＬＰＳ）に対する貸付金とする。ＪＬＰＳは今回の資金をオペレーティング・リース商品組成時の匿名組合出資持ち分の取得資金に充当し、オペレーティング・リース商品の組