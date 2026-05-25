6月18日に開幕する全米オープンまであと1ヶ月を切った。今年の大会はニューヨーク州ロングアイランドの東端に位置するシネコックヒルズGCが舞台。2018年大会の舞台にもなった名門コースだ。 名門コースへのアクセスは鉄道がいい？仮説の駅ができるって本当？ コース全景 マンハッタンのあるニューヨーク市からは車で約2時間とかなり遠い。一般のギャラリӦ