開催：2026.5.25 会場：フェンウェイ・パーク 結果：[Rソックス] 5 - 6 [ツインズ] MLBの試合が25日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとツインズが対戦した。 Rソックスの先発投手はソニー・グレイ、対するツインズの先発投手はベイリー・オーバーで試合は開始した。 1回表、5番 コディ・クレメンス 7球目を打ってライトへのタイムリーヒットでツインズ得点 BOS 0-1 MIN