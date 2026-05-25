◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル、良）歴史的快挙だ！第８７回オークスが２４日、東京競馬場の芝２４００メートルで３歳牝馬１８頭で争われ、５番人気のジュウリョクピエロに騎乗したデビュー５年目の今村聖奈騎手（２２）＝寺島厩舎＝が、ＪＲＡ所属の女性騎手として初のＧ１制覇の偉業を達成した。ＪＲＡ所属女性騎手初のクラシック騎乗で、５着まで首、首、首、頭差の大接戦を制し、