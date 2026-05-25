◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル、良）

歴史的快挙だ！ 第８７回オークスが２４日、東京競馬場の芝２４００メートルで３歳牝馬１８頭で争われ、５番人気のジュウリョクピエロに騎乗したデビュー５年目の今村聖奈騎手（２２）＝寺島厩舎＝が、ＪＲＡ所属の女性騎手として初のＧ１制覇の偉業を達成した。ＪＲＡ所属女性騎手初のクラシック騎乗で、５着まで首、首、首、頭差の大接戦を制し、「夢を見ているみたいです」と満開の笑顔を咲かせた。

大接戦の興奮は、一瞬にして祝福の嵐に変わる。新たに生まれたヒロインたちへスタンドから割れんばかりの拍手と、「聖奈」コールが包み込んだ。その中心で今村とジュウリョクピエロが、まばゆいばかりの輝きを放っていた。

各馬が横に広がった最後の直線。今村には光が差すようにビクトリーロードが見えていた。ジュウリョクピエロは一歩、一歩前との差を詰める。真ん中を力強く割った先に待っていたのが、首差でつかみ取った歓喜の瞬間。鞍上は右手を突き上げた。「夢を見ているみたいです」。最高の笑顔でＪＲＡ女性騎手のクラシック初騎乗、初Ｇ１制覇の快挙を喜んだ。

パドックの時点で発汗が目立ち、テンションが心配されたジュウリョクピエロ。「すごく危なかったです。気が入っているなという感じでした」と鞍上は不安を覚えたが、スタート前には落ち着きを取り戻した。ゲートを出て、後方からの競馬を選択。「彼女のことは一番分かっている」と呼吸は乱れない。２番人気のラフターラインズの直後。有力馬を目標にしながら、抜群の手応えで直線を向いた。「馬群は狭かったですが、馬が導いてくれました」と強い信頼関係で結ばれた人馬がゴールへ突き進んだ。

順風満帆な道のりではなかった。デビュー１年目の２２年は華々しい活躍で５１勝を挙げ、７月にＣＢＣ賞を重賞初挑戦で初制覇。しかし、２年目は２５勝と半減。３年目は右肩脱臼などもあり、６勝まで落ち込んだ。「けがもしたし、（良い時との）ギャップもあって、すごくしんどかった」と当時を振り返る。環境を変えるため、２５年の春に美浦での長期滞在を決断。これが転機になった。師匠の寺島調教師も「帰ってきてから吹っ切れて、雰囲気が良くなった」と成長を実感。本人も「１年前の自分はまさかこんなこと（Ｇ１勝利）になると思っていなかったので、人生何が起こるか分からないな」とドラマのような展開に驚きを隠さなかった。

忘れな草賞からの連勝で樫の女王に就いた。「四六時中カメラを向けられたり、ストレスがあったと思うので、ゆっくりしてもらいたい」と最高の相棒をねぎらった。凱旋門賞（１０月４日、ロンシャン競馬場）にも登録済みで、今後は国内外のレースが候補となる。「注目されることが多いですが、彼女なら男気あるところを見せてくれると思うので、一緒に頑張りたいです」と先を見据える。若き人馬の未来は明るい。（三戸 達也）

◆女性騎手のＪＲＡ・Ｇ１制覇 今村がＪＲＡ所属の女性騎手として初のクラシック＆Ｇ１制覇を成し遂げたが、過去ＪＲＡではロシェル・ロケット＝ニュージーランド＝が０２年中山大障害（ギルデッドエージ）でＪＧ１を初制覇。レイチェル・キング＝英国出身、豪州拠点＝が２５年フェブラリーＳ（コスタノヴァ）で平地Ｇ１女性騎手初制覇を飾っている。